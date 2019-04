Konzert in Borby: Von Kantaten bis Pop

Eckernförde Sängerbund-Jugendchor - Konzert in Borby: Von Kantaten bis Pop Über Ostern hat sich die Eckernförder Jugendherberge in ein Haus der Musik verwandelt. Im gesamten Gebäude ertönt Gesang. Der Jugendchor des Sängerbundes Schleswig-Holstein (SSH) probt dort seit Gründonnerstag für seinen Saisonauftakt: das Ostermontagskonzert um 16 Uhr in der Borbyer Kirche.

Von Rainer Krüger

Für sie ist Ostern ein Fest des Singens: Unter Leitung von Thekla Jonathal bereiten sich die Mitglieder des Jugendchors des Sängerbundes Schleswig-Holstein in der Eckernförder Jugendherberge auf ihr Konzert am Ostermontag vor. Sie singen ab 16 Uhr in der Borbyer Kirche. Quelle: Rainer Krüger