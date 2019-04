Strande

Touristikchef Heiko Drescher hofft bei der Veranstaltung am Mittwoch, 17. April, ab 10 Uhr auf rege Beteiligung. Im vergangenen Supersommer gab es besonders viele Klagen über die Vermüllung des Strandes – obwohl der Weg zum nächsten Mülleimer oft nicht weit war. "Es ist unglaublich, was so anfällt", sagt der Strander Touristikchef. Auch wenn die Mehrheit ihren Abfall ordentlich entsorgt: Ins Auge fällt eben das Fehlverhalten einer Minderheit.

Reinigungsaktion Strandgut

Damit sich der Strand zu Ostern besonders schön aufgeräumt präsentiert, beteiligt sich Strande erstmals an der Strandgut-Aktion der Flensburger Brauerei. Die verspricht: Pro verkaufter Bierflasche wird ein Quadratmeter Strand gereinigt – 16,6 Millionen Quadratmeter sind es dieses Jahr. 23 Gemeinden sind dabei, erläutert Heiko Drescher. Er lobt die Aktion: "Denn wer will schon einen dreckigen Strand?"

Bauhof stellt Greifer zur Verfügung

Er hofft auf viele ehrenamtliche Helfer – Einheimische und Urlauber sind willkommen: "Wir wollen 10.000 Quadratmeter Strand reinigen." Treffpunkt ist um 10 Uhr bei Alexy. Dort gibt es Armbändchen für die Helfer. Der Bauhof stellt Greifer zur Verfügung, die Brauerei Papiertüten und ein Reinigungsgerät.

Zum Abschluss gibt es Suppe

Der Bauhof wird Anfang der Woche schon den Strand von Steinen befreien, ehe es bei der Strandgut-Aktion am Mittwoch um die Feinarbeit geht. Die Helfer werden zum Abschluss mit einer Suppe im Bistro "Das Kaiser" belohnt. Zudem gewinnt ein Teilnehmer zwei Karten für das Konzert von Mark Forster im August in Heiligenhafen.

Am 18. April kommen die Strandkörbe

Der Strander Strand soll vom Hafen bis zum Hundestrand gereinigt werden. Falls ganz viele Helfer dabei sind, könnte es auch noch für den Freistrand reichen. Der Termin am Mittwoch wurde gewählt, weil am Gründonnerstag die Strandkörbe wieder auf den Strand kommen.

Infos von Umweltaktivisten

Auch die Strander Strandkita und der Partnerschaftsverein Bimare planen eine Aktion zum Reinigungstag. Aus der französischen Partnergemeinde Rayol stammen übrigens auch die charmanten Kippen-Sammler, die es in Strande für einen Euro gibt. Der Bundesverband "Gemeinsam gegen den Meeresmüll" bietet einen Infostand. Zudem wird auch die Organisation "One Earth – One Ocean" vertreten sein, die die Meere von Plastikmüll befreien will.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Eckernförde.