Eckernförde.

Lieber gründlich und nicht unter Druck arbeiten, lautet die Devise der Verantwortlichen. „Dafür ist das Objekt zu wichtig“, sagt der in Kirchenrestaurierungen erfahrene Architekt Dietrich Fröhler. „Die Qualität darf nicht leiden, schließlich soll die Innenrenovierung 40 bis 50 Jahre Bestand haben.“ Derzeit sind Maler dabei, per Hand mit speziellen Spachteln den alten Dispersionsanstrich von Decken und Wänden zu entfernen. Das braucht Zeit, lohnt aber. Der alte Anstrich habe sich wie eine Kunststoffhaut über das Mauerwerk gelegt und verhindere den Feuchtigkeitsaustausch, erläutert Fröhler. Diesen zu gewährleisten, um einer Schimmelbildung vorzubeugen, ist eines der Ziele der Innensanierung.

Da die Innensanierung noch über Weihnachten läuft, hat sich der Kirchenvorstand für den Festgottesdienst etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir werden ihn um 16 Uhr unter freiem Himmel auf dem Rathausmarkt neben der Tanne feiern“, kündigt Homrighausen an. Alle Chöre sollen dabei sein und die Posaunen. „Das wird ein ungewöhnlicher aber festlicher Gottesdienst“, so der Pastor. Am 1. und 2. Weihnachtstag ist die Kirchengemeinde, wie bisher, an anderen besonderen Orten zu Gast.