Eckernförde

Damit ist ein Ende der jahrelangen Hängepartie um die Geisterhaltestellen absehbar. Seitdem die ersten Häuser in dem Baugebiet bezogen sind, kämpfen die Anwohner um eine Buslinie. Nachdem die Kritik lauter geworden war, wurde der Gutachter beauftragt, eine kurzfristige Lösung im Konzept für den Öffentlichen Personennahverkehr zu berücksichtigen.

Diese Lösung ist nun vorgestellt worden. Verkehrsingenieur Ben-Thure von Lueder vom Büro "Gertz Gutsche Rümenapp" aus Hamburg und sein Team wollen die Linie 4 des Stadtverkehrs im 90-Minuten-Takt die Straße Schiefkoppel hinauffahren lassen. Wenden würde der Bus über eine der Nebenstraßen, etwa "Am Mühlengraben".

Linie 4 dar nicht aus dem Takt geraten

Damit die Linie 4 durch den Abstecher nicht aus dem Takt gerät, sollen an anderen Stellen einige Minuten eingespart werden. Wichtigste Änderung: Der Bus fährt vom Lorenz-vom-Stein-Ring aus direkt durch den Stolbergring, um über den Kreisverkehr am Windebyer Weg in die Schiefkoppel zu gelangen. Dazu muss der Stolbergring rund 50 Meter vor dem Kreisel geöffnet werden - allerdings nur für die Busse. Derzeit kommen an der Stelle nur Radfahrer und Fußgänger durch.

Außerdem soll der Bus nicht mehr durch Cäcilien- und Doroteenstraße fahren. Das sei kaum ein Verlust, da die Linien 1 und 2 das Gebiet im Halbstundentakt bedienten, so von Lueder. Auch das Gewerbegebiet Marienthal werde nicht mehr angefahren.

Der ÖPNV-Arbeitskreis gab bereits grünes Licht für diesen Plan. Wenn der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 26. November ebenfalls zustimmt, können die Änderungen im März umgesetzt werden.