Was macht es mit Konzertbesuchern, wenn sich der Kirchenraum mit den behäbigen Bänken plötzlich ungewohnt bestuhlt als heller luftiger Saal auftut? „Pléïades“, ein Percussion-Abend mit dem Schlagzeugensemble der Musikhochschule Lübeck, hat am Freitag gezeigt, was „geht“ in St. Nicolai Eckernförde.