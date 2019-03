Lindaunis

Wie die Brückeneigentümerin Deutsche Bahn mitteilte, laufen die umfangreichen Arbeiten durchgehend von Mittwoch, 27. März, ab 9 Uhr, bis Sonnabend, 30. März, um 21 Uhr. In dieser Zeit ist sowohl für Autos als auch für Züge auf dem Übergang von Rieseby nach Boren kein Durchkommen. Umleitungen für den Straßenverkehr werden laut Bahn ausgeschildert.

Fest steht das Konzept zwischen den Schienenersatzverkehr zwischen Eckernförde und Flensburg: „Die Busse erreichen Flensburg 51 bis 60 Minuten später als die ausfallenden Züge. In der Gegenrichtung fahren die Busse 56 bis 57 Minuten früher ab, um in Eckernförde die Anschlüsse an die planmäßigen Züge nach Kiel zu ermöglichen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Da der Ersatzverkehr über die Schleibrücke in Kappeln fährt, entfällt der Halt in Rieseby. Deshalb verkehren in der Zeit zusätzlich Busse zwischen Rieseby und Eckernförde. Auch zwischen Rieseby und der Gemeinschaftsschule verkehren Extra-Schulbusse.