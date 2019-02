Offene Ganztagsschule ist bald am Start

Eckernförde Schulen Osdorf-Felm-Noer - Offene Ganztagsschule ist bald am Start Der Schulverband Osdorf-Felm-Noer bringt die Offene Ganztagsschule, die sich auch auf den Standort Felm erstreckt, auf den Weg. Das letzte Wort zur Umwandlung der Betreuten Grundschule in ein weiterreichendes pädagogisches Angebot steht aber noch aus. In Felm müssen noch die Gremien entscheiden.

Von Cornelia Müller

Die Mensa in der Grundschule Osdorf wird gut angenommen. 60 Kinder am Hauptstandort nutzen auch Angebote der Betreuten Grundschule, 30 sind es in Felm. Die Mensa bekommt jetzt eine schalldämmende Decke mit integrierter Beleuchtung. Quelle: Cornelia D. Mueller