Altenholz

Laut Gemeindewehrführer Uwe Claußen handelte es sich um einen Schwelbrand in der Sauna im Keller des Hauses, vor dem Hotelgäste und Mitarbeiter standen. Dort rückte die Altenholzer Feuerwehr mit 31 Einsatzkräften an, darunter Atemschutzträger. Einsatzleiter Claußen zufolge wurden Ofen und verkohlte Holzverkleidung in der Sauna entfernt, um an die Brandstelle zu gelangen. Gleich drei Löschfahrzeuge, ein Einsatzleitwagen und ein Mehrzweckfahrzeug waren vor Ort, ebenso wie ein Rettungswagen und die Polizei. Verletzte gab es nicht.

Hotelgäste mit Kaffee versorgt

Unter den Hotelgästen, die vor dem Hotel warteten, waren auch Mitarbeiter einer Leipziger Messe- und Eventbaufirma, die gerade eine Zusatztribüne im Kieler Holstein-Stadion aufbauen, die rechtzeitig zum anstehenden Pokalspiel am kommenden Mittwoch gegen Augsburg fertig sein soll. „Ich möchte einfach nur unter die Dusche und dann ins Bett“, sagte Andreas Maifarth nach einem harten Arbeitstag. Während des Feuerwehreinsatzes öffnete Seniorchef Carsten Kampovsky die gegenüber gelegene Werkstatt für Kunststoff-Fenster, wo die Hotelgäste mit heißem Kaffee versorgt wurden. „Damit die Leute nicht in der Kälte stehen müssen“, sagte der Altenholzer. Als die Feuerwehr abrückte, konnten die Gäste zurück ins Hotel.

Polizei zur Brandursache

Und die Brandursache? Laut Polizei ist von einem technischen Defekt in der Sauna auszugehen. Nach dem Einsatz setzte die Feuerwehr Altenholz ihre Jahresversammlung übrigens noch fort. bud

Von Torben Budde