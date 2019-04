Jetzt kommt Bewegung in die Gestaltung des Kreisverkehrs in Osdorf an der Landesstraße 44: Nach Ostern soll die Mittelinsel hübsch hergerichtet werden. Laut Bürgermeister Helge Kohrt (SPD) legen die Bauarbeiter entweder am 23. April oder in der folgenden Woche am "Kreisel" los.