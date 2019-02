Eckernförde

14 Wrestler warfen sich gegenseitig auf den Ringboden, schlugen und traten sich drei Stunden lang in Carls Eventlocation. 180 Fans sahen zu. „Das ist rekordverdächtig“, so Vorsitzender Gerrit Wiebenson. Unter seinem Kampfnamen Garret Noah musste der 27-Jährige allerdings gehörig einstecken. Gegen seinen Lehrmeister " DG Dash" geriet er sichtlich ins Hintertreffen. Nur selten schaffte er es, schlagend oder springend Treffer zu setzen. Das sah zuletzt in Rieseby noch anders aus.

Sieg von " DG Dash" war schon vorher klar

Auch wenn ihn der wiederholte Sprechchor "Steh auf, wenn du am Boden liegst" mehrmals zum Aufrappeln motivierte, führte nichts an der Niederlage vorbei. Die war allerdings schon vorher klar gewesen. "Ich habe Probleme am linken Knie. Auch wenn es anders aussieht, ist es in einem Match weniger risikoreich, der Verlierer zu sein. Deshalb musste ich diesmal Fallobst spielen", plauderte er aus dem Nähkästchen. "Wir haben Wrestler aus den vergangenen fünf Jahren eingeladen. Mit DG Dash habe ich seit vier Jahren nicht mehr gekämpft. Weil wir uns immer noch vertrauen, hat es funktioniert."

Baltic Championship Wrestling lobte neuen Titel aus

Und auch sonst klappte es bei den Kämpfen in Eckernförde. Richtig martialisch ging es ab, als sich die Duos "Rock'n'Roll Radicalz", "Schwinger-Club" und "Wolves of the Sea" einen Dreikampf lieferten. Insbesondere Brent Rogers vom Schwinger-Club bekam von Wolves-Wrestler Askeladd Gormsson richtig Prügel. Gast-Star "Da Mack" aus Hamburg zeigte später sein Können. Zur Feier des Tages hatten die etwa 20 Mitglieder von Baltic Championship Wrestling einen neuen Titel ausgelobt. Ihn gewann ein eigenes Nachwuchstalent. Als Wrestler im Chipendale-Stil wurde Bruno Bravo ( Niko Carstens) erster Champion der BCW North Division.

