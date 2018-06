Eckernförde

Wie Mitorganisator Kevin Yalim aus Kiel sagte, könnte die Spende noch größer werden. Denn am Ziel in Eckernförde gab es noch Kuchenverkauf für den guten Zweck. Unter anderem hatte jeder Sportler die Teilnahmegebühr von je zehn Euro gespendet. Mitorganisator Manfred Eberle aus Eckernförde und Stiftungsvertreter Dietmar Ruhfus freuten sich über die Summe. Auch mit der Beteiligung trotz Regenwetters waren sie zufrieden. Alle Drei verbuchten die Premiere auf der 35 Kilometer langen Strecke als Erfolg.

Gesichert von einer Polizeieskorte waren die Inlineskater von der Reventloubrücke in Kiel über die Levensauer Hochbrücke nach Neuwittenbek gefahren. Über Felmerholz, Felm und Osdorf rollten sie zum Zwischenstopp in Gettorf. Über Bornstein und Altenhof fuhren sie bis zum Ziel in Eckernförde. Gegen 14 Uhr trafen sie auf dem Roten Platz in der Kieler Straße ein. „Ich kann mir 2019 eine neue Fahrt von Kiel nach Eckernförde vorstellen“, sagte Yalim.