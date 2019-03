Nach stürmischen Zeiten in 2018 will der Segelclub Eckernförde zurück in ruhiges Fahrwasser. Eine Basis dafür schaffte er Freitagabend mit Neuwahlen. Mit einer Mehrheit von 140 zu 40 Stimmen votierten die Mitglieder in der Jahresversammlung im „Carls“ für Jürgen Rothkamm als neuen Vorsitzenden.