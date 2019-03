Weniger Kohlendioxid-Ausstoß durch Autos. So lautete das Ziel der Jugendlichen des Geographie-Profils der Peter-Ustinov-Schule in Eckernförde. Dazu bieten sie eine App zum Bilden von Fahrgemeinschaften an. So sind die App-Nutzer einfach vernetzt gegen den Klimawandel.