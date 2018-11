Eckernförde

Im Vorfeld hatten SPD und SSW in einem Prüfantrag die Verwaltung gebeten, aufgrund neuer Baugebiete wie Nooröffnung, Bahnhofsareal und Schiefkoppel I/II den Betreuungsbedarf abzuschätzen. So sollen in Eckernförde in den nächsten Jahren 600 neue Wohnungen entstehen. Auch aktuell macht sich der Trend einer wachsenden Einwohnerzahl bemerkbar. „Es gibt derzeit 14 Kinder mehr als in der Bedarfsplanung“, informierte Bürgermeister Jörg Sibbel im Ausschuss. Um die Betreuung sicherzustellen, muss eine zusätzliche Vormittagsgruppe für Drei- bis Sechsjährige eingerichtet werden.

Vormittagsbetreuung in den Räumen der Lebenshilfe

Nach Angaben von Sozialamtsleiter Klaus Kaschke soll diese Gruppe an die städtische Kindertagesstätte Nord an der Schleswiger Straße angegliedert werden. Die Kita erhält dafür zwei zusätzliche Erzieherstellen. Räumlich werden die Kinder in der Freizeitstätte der Lebenshilfe am Pferdemarkt betreut, die vormittags nicht genutzt ist. Ein Gruppenraum wird dafür entsprechend hergerichtet. Die Lebenshilfe und die Heimaufsicht hätten Zustimmung signalisiert, so Kaschke.

Eine Unbekannte bleibt die Entwicklung der Marine

Die zusätzliche Gruppe verspricht Entspannung für 2019, löst aber nicht den mittelfristigen Bedarf. Aus den Erfahrungen mit dem Neubaugebiet Schiefkoppel I weiß die Verwaltung, dass sich unter den dort lebenden 473 Einwohnern 35 zu betreuende Kinder befinden. Hochgerechnet auf die neuen 600 Wohnungen ergibt sich ein Bedarf von zwei bis drei Gruppen. Eine Unbekannte, was die Wahl des Wohnsitzes angeht, sind zudem die 500 neuen Dienstposten der Marine.

Mittelfristige Lösung für 40 bis 60 Kinder gesucht

Für ein Betreuungsangebot für die mittelfristig prognostizierten zusätzlichen 40 bis 60 Kinder im U- bis Ü-Drei-Bereich ist im geplanten Neubaugebiet Schiefkoppel II eine Fläche reserviert. Wie die Lösung dort aussehen könnte, ist noch unklar. Möglich wäre ein Kita-Neubau, aber auch eine Mischnutzung in einem Mietwohngebäude. Die Stadt strebt die Trägerschaft eines freien Anbieters an. Angebote von Interessenten lägen bereits vor, so Kaschke.