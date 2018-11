Der mögliche Bau seniorengerechter Mietwohnungen an der Dänischenhagener Straße sorgt in Strande bei einigen Nachbarn für Unruhe: In und am Rande der Gemeindevertretung am Montag gab es kritische Stimmen. Bürgermeister Holger Klink (CDU) betonte, es gehe erst um den Einstieg in das Thema.