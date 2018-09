Strande

Deshalb wird das bei Besuchern beliebte Ostseebad jetzt die Aufrüstung der Automaten vorantreiben, erklärt Bürgermeister Holger Klink (CDU): Die Parkautomaten sollen ab 2019 so schnell wie möglich umgestellt werden, damit sie nicht nur Kleingeld, sondern auch Kartenzahlung akzeptieren. Bei den Strandautomaten soll das spätestens zur kommenden Saison möglich sein. Es sei nicht einzusehen, dass Strande kommunale „Kosten auf Dritte abwälzt“, sagt Holger Klink.

Kaufmann muss für Münzen zahlen

„Wir helfen gerne – aber es geht nur in einem gewissen Ausmaß“, erklärt Kaufmann Andreas Schröder aus der Dorfstraße seinen Hilferuf an die Kommunalpolitik. Auch die Gastronomen würden das Problem kennen. Häufig würden Geld-Wechsler zudem erwarten, dass sie schnell bedient werden. Wenn dann schon eine Schlange an der Kasse steht, „bringt das viel Unruhe in den Laden“. Dabei sei es ihm ja wichtig, Service vor Ort bieten zu können, erklärt der Kaufmann. Aber für das Kleingeld müsse er schließlich auch bezahlen, wenn er es zur Bank bringt oder sich Münzrollen holt, wirbt Andreas Schröder um Verständnis.

Gastronomen werden oft nach Münzen gefragt

Auch Alexy-Mitarbeiterin Svenja Hecky kennt seit Jahren die Not mit dem Hartgeld. Direkt vor der Tür des Selbstbedienungsrestaurants steht ein Strandautomat. Wer nicht das passende Kleingeld hat, bittet oft im Alexy im Hilfe. Doch „ich brauche das Wechselgeld ja auch für die Gäste“, sagt Svenja Hecky. Also schauen die Mitarbeiter im Trinkgeld-Behälter nach, ob sie dennoch helfen können.

Zusätzlich Kartenzahlung

„A leidiges Thema“, sagt auch der Österreicher Georg Bauer vom „Kaiser“ zur Hartgeld-Not in Strande. Wenn die Automaten in Strande künftig auch Kartenzahlung akzeptieren würden, wäre das deshalb „ein Fortschritt“. Und Nachbar Mario Moritz vom Strandbistro Bruno ist überzeugt: „Bargeldloses Bezahlen ist die Zukunft.“ Die Wechselgeldproblematik steht auch auf der Tagesordnung des nächsten Sozial-, Kultur- und Touristikausschusses; dieser tagt am Montag, 17. September, ab 19 Uhr im Strandhotel.