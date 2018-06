Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 14 in Holtsee ist am Dienstagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in die Uniklinik Kiel. Der Fahrer war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und blieb in einem Waldstück liegen.