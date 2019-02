Strande

2015 feierte Strande die Einweihung der schmucken neuen Flaniermeile am Strand. Nach eine kleinen Verschnaufpause geht es nun an die nächsten großen Projekte. „Wir sitzen quasi im Startblock, der Startschuss soll in der Sondersitzung fallen“, erklärt Bürgermeister Holger Klink ( CDU). So muss die Verwaltung klären, ob am vorgeschlagenen Standort an der Dänischenhagener Straße überhaupt barrierefreies Wohnen möglich ist.

Der Standort ist noch offen

Zudem soll in Strande ein modernes „Bürgergemeinschaftshaus“ entstehen. Es gebe den Wunsch, in der Gemeinde einen barrierefreien Anlaufpunkt zu schaffen, erläutert Holger Klink: „Zum Beispiel auch für Kunstausstellungen.“ In den Unterlagen für die Gemeindevertretung trägt das Gebäude den Namen „Strander Pavillon“. Es gibt laut Bürgermeister auch Ideen für mögliche Standorte, über die allerdings noch diskutiert werden soll. Auch hier geht es um baurechtliche Prüfungen.

Barrierefreier Veranstaltungsort fehlt

Für das Bürgerhaus ist zunächst eine Machbarkeitsstudie geplant – mit Hilfe von Fördermitteln aus der Aktivregion. Denn es fehlt in Strande, wie überall im ländlichen Raum, an Möglichkeiten, sich in größerer Runde zu treffen. Für die Kommunalpolitik gebe es keine barrierefreien Veranstaltungsorte. Außerdem sei der Platzbedarf des Touristik- und Bürgerbüros gewachsen.

Bürgerbeteiligung geplant

Bürgerhaus und barrierefreier Wohnraum werden später auch Thema in der geplanten großen Bürgerbeteiligung im Rahmen der Ortsentwicklungsplanung sein, erklärt der Bürgermeister: „Da wollen wir verschiedene Vorschläge mit den Strandern diskutieren.“

Am Donnerstag, 21. Februar, tagt ab 18 Uhr zunächst der Bau- und Umweltausschuss, ab 19 Uhr die Gemeindevertretung im Acqua Strande.

