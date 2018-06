Kosel/Damp

Wenn nach der Freigabe der Bundesstraße 76 am Freitagabend der Verkehr wieder zwischen Eckernförde und Kosel rollt, wird Fahrern eine vier Meter hohe Säule auffallen. Sie wurde in dieser Woche zwischen dem Birkenseer Weg und der Kreisstraße 57 in Fahrtrichtung Schleswig aufgestellt. Veranlasst hat es die Toll Collect GmbH.

Im Fokus stehen Laster ab 7,5 Tonnen

Es handelt sich um eine Kontrollsäule für die Lkw-Maut. Die Abgabe wird ab 1. Juli auch auf den Bundesstraßen erhoben. Rund 600 Säulen werden platziert, 23 davon in Schleswig-Holstein. Sie prüfen, ob vorbeifahrenden Fahrzeuge mautpflichtig sind und die Gebühr für sie gezahlt wird. Im Fokus seien laut Toll Collect nur die Lkw ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht.

"Ich werde ein Auge auf die Lkw haben"

Kosels Bürgermeister Hartmut Keinberger (CDU) hofft, dass Trucker nicht Gemeindestraßen nutzen, um die Säule zu umfahren. „Ich werde ein Auge auf die Lkw haben und gegebenenfalls Unternehmen kontaktieren“, so Keinberger. Gestern wurde auf der B203 in Höhe Damp mit einer weiteren Säule nachgelegt. Sie steht in Höhe Damp in Fahrtrichtung Eckernförde zwischen der Kreisstraße 61 und der Straße Vogelsang.