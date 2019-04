Damp

Im Zeichen der Wikinger sollen Attraktionen so umgestaltet werden, dass Gäste auf eine Entdeckungstour gehen können. Mit dem 2014 eröffneten Entdeckerbad und dem 2016 präsentierten Drachen Leif als Damp-Maskottchen wurde ein Anfang gemacht. Mit Kathrin Ögretici setzt nun die nicht zur GmbH gehörende Betreiberin des Baywatch-Bistros im DLRG-Gebäude ebenfalls auf die Nordmänner als Werbeträger.

Golfson ist das Maskottchen der Wikingergolf-Anlage in Damp

"Auf der alten Anlage war schon Beton geplatzt. Ich wollte umbauen", sagt die 36-Jährige zum seit 2008 bestehenden Minigolf-Standort. "Anlagen mit Piratenausrichtung gibt es schon. Deshalb gefielen mir die Wikinger", erklärt sie. Die 18 Bahnen sind in einer nordischen Landschaft verlegt und mit thematisch passenden Objekten verziert. "An jeder gibt es eine Tafel mit Informationen zu den Wikingern. Zu Spiel und Spaß kommt so auch noch das Lernen."

Sichtlich stolz ist Kathrin Ögretici auf die zwei Meter große Holzfigur eines Wikingers mit Schild und Golfschläger. "Das ist unser Maskottchen Golfson. Mit ihm wollen sich Gäste schon jetzt fotografieren lassen." Ihres Wissens nach ist es die erste Wikingergolf-Anlage Deutschlands.

Labskaus mit einem neuen Dreh im Isfjord-Restaurant

Schon am vergangenen Sonntag stellte die Ostsee-Resort-Damp GmbH die Weichen für die neue Saison. Das neue Isfjord-Restaurant und die Bar Hammaburg wurde eröffnet. Äußerlich ist am Restaurant mit 48 Sitzplätzen wenig Nordisches zu entdecken, innen aber schon. Holz dominiert die Einrichtung – auch am Tresen oder mit aus Baumstämmen gesägten Sesseln.

Allerdings will Isfjord-Sous-Chef Kevin Reiter Kunden nicht mit der Einrichtung, sondern mit dem Essen überzeugen. "Wir geben maritimen Gerichten wie Labskaus einen neuen Dreh. Außerdem setzen wir auf frischen Fisch und Produkte aus der Region", verrät er. Der Wikingerkurs wird nach Auskunft von Resort-Manager Thorben Mangold ab November noch deutlicher fortsetzt. Dann soll Umgestalten des Ostseehotels beginnen: "Auch der Name wird sich noch ändern. Wie das Hotel dann heißen wird, ist noch nicht entschieden."

