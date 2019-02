Es geht um eine Kneipenschlägerei in Altenholz mit schlimmen Folgen. Doch die Wahrheitsfindung, was sich im Dezember 2015 zutrug im Lokal Holstenbox, bleibt in der Warteschleife. Ein Angeklagter kam nicht zum Prozessauftakt in Eckernförde. Alle Beteiligten mussten nach Hause geschickt werden.