Eckernförde

Für den letzten Teil der Reise wählte der Kommandant noch einmal eine ganz besondere Herausforderung. Der Weg von Bergen nach Kiel führte "U 33" bei Nacht durch den Nord-Ostsee-Kanal. Zur Ausbildung gehörte auch die getauchte Fahrt quer durch die viel befahrene Nordsee und vorbei an Bohrinseln und Windparks. Erst bei Helgoland tauchte das Boot am Montag nach fast 48 Stunden wieder auf.

Ein Auftrag war die Ausbildung der Wachoffiziere und angehender Kommandanten. Außerdem wurden Testfahrten mit neuen Systemen in Norwegen absolviert.

Zeitweise zwei deutsche U-Boote in Norwegen

Das in Kiel bei der Werft HDW (heute TKMS) gebaute Boot wurde 2006 in Dienst gestellt und ist nach umfangreicher Modernisierung im vergangenen Jahr wieder zur Marine gekommen. In Norwegen war "U 33" zeitweise parallel mit dem Schwesterboot "U 36" im Einsatz. "U 36" ist ein halbes Jahr in Norwegen.

Die deutsche Marine verfügt über sechs U-Boote des Typs 212A. Sie sind alle in Eckernförde stationiert. Mit "U 31", "U 33" und "U 36" sind drei Boote derzeit einsatzbereit. Die Boote "U 34", "U 32" und "U 35" sind defekt oder befinden sich in Kiel in der Überholung.