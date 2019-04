Eckernförde

Die Motivation, für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen, scheint nach wie vor groß. „Die Ferien können das nicht mindern“, sagte Jannik (17) von der Peter-Ustinov-Schule. Und sein Schulkamerad Julian (18) zeigte sich entschlossen: „Bis die Klimafrage nicht geklärt ist, machen wir weiter“. Ob Peter-Ustinov-, Waldorf-, Jungmann- oder Dänische Schule – quer durch die Eckernförder Bildungslandschaft engagierten sich Freitag Jugendliche für die Klima-Demo. Der Zug führte vom Hafen über die Jes-Kruse-Skole zum Schulzentrum und von dort wieder zurück durch die Innenstadt bis zum Rathausplatz.

Klimaschutz ist Naturschutz

Unterstützung kam vom städtischen Naturschutzexperten Michael Packschies, der sich über die große Zahl der Teilnehmer freute. Er forderte die Jugendlichen auf, noch konsequenter den Finger in die Wunde zu legen. Als Klimaschutz werde vieles verkauft, gab Packschies zu bedenken. Dabei gehe es vor allem um technische Lösungen, die eher der Wirtschaftsförderung dienten. Letztlich sei es jedoch die Natur, die vom Menschen gestört werde – „und sie schlägt mit den Folgen der Klimaänderung zurück“. Seine Schlussfolgerung: „Klimaschutz ist Naturschutz“. Und Lebensqualität messe sich nicht am Lebensstandard, sondern an dem, was das langfristige Überleben von Mensch und Natur sichere.

Mehr als drei Erden für unsere Bedürfnisse

Seitens der Schüler erhob Björk (15) von Louisenlund die Stimme. „So wie wir leben, kann es nicht weitergehen“, appellierte sie. Mit dem Flugzeug in den Urlaub, jeden Tag Fleisch auf dem Teller und jedes Jahr ein neues Handy, während sich gleichzeitig Wüsten ausbreiteten und der Meeresspiegel steige. „Jeder Staat, jede Person muss sich an die eigene Nase fassen“, forderte sie zum Umdenken und Handeln auf. "Wir bräuchten mehr als drei Erden, um unsere Bedürfnisse zu decken", mahnte die Schülerin.

Jugend-Protest als Mutmacher

Beifall kam auch von Erwachsenen. „Großartig, was Jugendliche hier auf die Beine stellen“, sagte Lydia Breiheiser (60), die sich der Klima-Demo anschloss. „Es ist schon nach Zwölf für die Erde und wir sind verantwortlich. Dass junge Menschen jetzt weltweit aufstehen, macht mir Mut“, fügte sie hinzu. Als Vater und Bürger mischte sich auch Pastor Michael Jordan unter die Demonstranten. „Ich freue mich, dass die Kids uns hier aufrütteln und ins Handeln kommen“, sagte er. Die Forderung liegt für Politikstudent Jacob Grimm (21) auf dem Tisch: „ Deutschland muss bis 2040 klimaneutral werden“.

