Strande

Dafür muss vorher allerdings noch die Strander Gemeindevertretung grünes Licht geben. Bimare-Mitglied Nicolaus Graf zu Reventlow hat die Idee nun im Sozial-, Kultur- und Touristikausschuss präsentiert. Es gebe in der Partnergemeinde den botanischen Garten „Domaine du Rayol“, aus dem ein Ausschnitt in Strande gezeigt werden könnte. Laut zu Reventlow würden die Franzosen den Nordlichtern mediterrane Gewächse zur Verfügung stellen. Er fahre Ostern nach Rayol-Canadel und könne auf der Rücktour dann Stauden mitbringen. Als Standorte für die mobilen Pflanzenkübel schweben Bimare unter anderem Boule-Platz und Hafen vor. Die Skipper könnten frische Kräuter für die Kombüse zupfen, so der Strander. Im Winter kämen die Pflanzen in ein Gewächshaus. In der Gemeindevertretung steht das Thema am 28. März auf der Tagesordnung.

Von Jan Torben Budde