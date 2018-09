Dänischenhagen

Der später in einem Mammutprozess wegen Bestechlichkeit und Vorteilsnahme verurteilte Mann hatte Straßenverläufe geändert und Wendehämmer verkleinert, um mehr Grundstücke verkaufen zu können. Jetzt wurde auch noch festgestellt, dass die baugleichen Straßen Langenstein und Hessenstein nicht – wie im Plan vorgesehen – 6,50 Meter breit sind, sondern lediglich 6,10 Meter.

Fußweg bietet keine Sicherheit

Das Thema hatte auch Einwohner des Steinviertels in den Bauausschuss am Dienstagabend gelockt. Es habe Hinweise gegeben, dass trotz der weißen Markierungslinie, die sich entlang der Haupterschließungsstraße Langenstein schlängelt, die Sicherheit auf dem Fußweg nicht gegeben sei, erklärte Bürgermeister Horst Mattig (SPD). Zudem fehlt es dringend an Parkraum.

Verkehrsberuhigter Bereich möglich?

Derzeit werden auf der Fahrbahn parkende Autos nur geduldet. Eine Idee wäre die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereiches hier und in allen Stichstraßen - wenn die Regeln, die derzeit überarbeitet werden, das künftig für so große Gebiete erlauben.

Mischform wie im Freesenberg

Eine weitere Variante sieht Mischformen vor – ähnlich wie im Freesenberg im Altenholz: Dafür könnte der Langenstein zwischen den Einmündungen Wiesenstein und Steinkamp auf einer Länge von etwa 250 Metern verkehrsberuhigt und mit Parkflächen versehen werden. Der Wechsel mit 20er-Zonen soll auch die Aufmerksamkeit erhöhen.

Oder soll alles bleiben, wie es ist?

Die dritte Variante wäre die Beibehaltung des gegenwärtigen Zustands – mit der Folge, dass der ruhende Verkehr wieder regelmäßig überwacht würde und Falschparker mit Knöllchen rechnen müssen.

Einwohnerversammlung geplant

Der Bauausschuss sprach sich mehrheitlich dafür aus, einen verkehrsberuhigten Bereich anzustreben. Zu dem Thema ist auch noch eine Einwohnerversammlung geplant.