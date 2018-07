Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt: Die Gemeinde Strande ruft auf zum siebten Sandburgen-Wettbewerb. Am Donnerstag, 26. Juli, sind Kinder und Familien wieder aufgerufen, bis 16 Uhr am Badestrand in Teams (mindestens zu zweit) unter einem originellen Motto kreative Bauwerke aus Sand zu gestalten