Die Naturkostbar im Kiosk am Vogelsang hat sich zu einem belebenden Element am Borbyer Ufer entwickelt. Nach dem Brand soll das reetdachgedeckte Gebäude so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden. Laut Bürgermeister Jörg Sibbel wird angestrebt, das bis zur Saisoneröffnung 2019 zu schaffen.