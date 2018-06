Holzbunge

Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) haben sich der 7,5 Kilometer lange Abschnitt Risse gebildet. Bis zum 14. Juli sollen die Arbeiten dauern. Start der Sperrung ist am Montag um 7 Uhr. In etwa von der Einmündung der Straße Timmermeß in Groß Wittensee bis zur Einmündung der Kreisstraße 2 in Holzbunge gibt es eine neue Deck- und eine neue Bindeschicht. Veranschlagt sind Kosten von rund drei Millionen Euro. Auch der Radweg bekomme auf dem größten Teil der Strecke eine neue Deckschicht.

Zwei Umleitungsstrecken für den Durchgangsverkehr in Richtung Rendsburg sind ab Eckernförde vorgesehen. Einmal die Landesstraße 265 über Windeby, Osterby und Ahlefeld-Bistensee und die K 2 bis Holzbunge, außerdem noch die L 42 und die K 2 über Goosefeld, Haby, Sehestedt und Bünsdorf bis Holzbunge. Anlieger können laut LBV während der Bauzeit auf Gemeindewegen zu ihren Grundstücken gelangen.