Gettorf

"Jetzt haben wir mehr Platz für Tischkicker, Billard und eine kleine Werkstatt", freut sich Eike Morten Dörksen (16), Vorsitzender des Gettorfer Jugendbeirates. Bisher stand der Gruppe das Untergeschoss des ehemaligen Hausmeisterhauses an der Isarnwohld-Schule zur Verfügung. Dort hielt der Nachwuchs seine Sitzungen ab, spielte Tischkicker, und in der Küche wurde mitunter gekocht. Die obere Etage des Gebäudes stand unterdessen leer. "Ich dachte mir, ist doch schade drum", erzählt Erzieherin Fanny Lechelt, Leiterin des Jugendbüros der Gemeinde.

"Für einige Arbeiten braucht man Fachleute"

Also starteten im November vergangenen Jahres die Renovierungsarbeiten in der oberen Etage. Lechelt: "Erst haben wir versucht, alles eigenständig zu machen." So verpasste Jugendbeirats-Dauergast Jens Haese (20) den Wänden einen frischen Anstrich. Allerdings stießen die Jugendlichen dann doch an ihre Grenzen. "Nach Schule und Job bleibt wenig Zeit", so die 28-Jährige, "und für einige Arbeiten braucht man Fachleute." So übernahm eine Firma die Bodenreinigung. Ein Elektrobetrieb wartete die Hausbeleuchtung. Zudem wurde die alte Küche in der oberen Etage durch die neue aus dem Untergeschoss ersetzt.

Als weitere Räume stehen im frisch sanierten Stock ein Besprechungsraum und ein Spielezimmer zur Verfügung. Dort befinden sich ein neuer Billardtisch sowie ein Holz-Tresen, den Jens, gelernter Schlosser und ehemaliger Beiratsvorsitzender, selbst gebaut hat. "Die Bar hat Rollen und ist dadurch mobil", freut sich Fanny Lechelt.

Unterdessen kündigt Fanny Lechelt ihre Bestrebungen an, eine Offene Jugendarbeit in der Lounge zu etablieren. Ihr schwebe dazu eine Ausdehnung der Öffnungszeiten vor – bisher treffen sich die Jugendlichen freitags von 16.30 bis 19.30 Uhr. Wegen dieser Idee bestehe aber noch Gesprächsbedarf mit Gemeinde und Schule.

Die öffentliche Feier geht am Freitag, 26. April, von 16 bis 21 Uhr in der Jugendlounge am Sander Weg in Gettorf über die Bühne.

Von Jan Torben Budde