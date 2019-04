Schwedeneck

Nun erinnern nur noch ein paar verlorene Ziegelsteine auf der weiten Fläche daran, dass hier mal ein Gasthof mit Nebengebäuden stand. Gastwirt Paul Hinfurtner hatte das Gewerbe zum 30. Juni 2018 abgemeldet, nach zwei Verlängerungen. 1989 hatte er die Einrichtung, die mehrfach erweitert wurde, zunächst als Pächter von Familie Binge übernommen. 1992 erwarb er das Gebäude mit bewegter Geschichte.

Nun entstehen Wohnhäuser

So soll auch mal eine Sparkasse in den Räumen gewesen sein. Im Krieg steckte das Gebäude voller Munition, hatte man Paul Hinfurtner berichtet. Engländer hätten mal darin gewohnt, ebenso wie Flüchtlinge. Bis zum Abriss lagen in der Gaststube noch Holzbohlen aus der Entstehungszeit. Bei einem Räumungsverkauf sicherten sich viele ein Erinnerungsstück. Auf dem fast 5000 Quadratmeter großen Gelände sollen ein Doppelhaus und neun Reihenhäuser entstehen.

