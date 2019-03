Eckernförde

Wilfried Wagner, Vorsitzender des Wirtschaftskreises Eckernförde (WKE), dankte Krohn für die Vorstandsarbeit. Wagner lobte die „ausgleichende und diplomatische Art“ seines scheidenden Vertreters. Martin Krohn hatte sich 30 Jahre in verschiedenen Funktionen im Vorstand des Wirtschaftskreises Eckernförde engagiert.

Zum neuen zweiten Vorsitzenden wählte die Versammlung am Mittwoch Hermann Hinrichs, Inhaber der Bonbonkocherei. Hinrichs war bisher Beisitzer des Vereins, der die Interessen der Eckernförder Geschäftsleute vertritt, etwa in Sachen Bäderverordnung.

Dem Wirtschaftskreis gehören etwa 100 Mitglieder an.

Wiedergewählt und im Amt bestätigt wurde Claudia Kunkowski als Schriftführerin. Patrizia Gorn, Mitinhaberin von Digital Print Service in Gettorf wurde zur Kassenprüferin gewählt. Wilfried Wagner wies auf die 13. Visitenkartenparty des Wirtschaftskreises hin, die am Dienstag, 19. März, um 19 Uhr im Schützenhof in Groß Wittensee an der Rendsburger Straße 2 stattfindet.

