Eckernförde

Von der Anzahl der Buden her kann sich Eckernförde zwar nicht mit den großen Märkten im Land messen. „Dafür legen wir den Schwerpunkt auf ein buntes Programm für die ganze Familie“, sagt Stadtmarketingmanager Stefan Borgmann. Dazu gehören beispielsweise Märchenlesungen in beheizten Zeltpagoden, die mit einem gemütlichen Ohrensessel und Strohballen zum Sitzen ausgestattet werden. Der Weihnachtsmann besucht jeden Sonnabend den Markt, sonntags starten Kutschfahrten durch das weihnachtliche Eckernförde, an drei Tagen erhellt ein Feuerkünstler die Dunkelheit, und es gibt Kaspertheater für die Kinder.

Lebkuchenhaus-Wettbewerb für Kinder

Neu ist der Lebkuchenhaus-Wettbewerb, zu dem kleine Bastler (ab zwölf Jahren) ihre Werke bis zum 30. November beim Modehaus Mohr abgeben können. Anmeldungen bis zum 23. November, Bewertungszettel liegen auf dem Weihnachtsmarkt aus, und am 22. Dezember werden die Sieger bekanntgegeben.

Eisstockschießen und Feiern

Sportlich können die Besucher beim Eisstockschießen in Aktion treten. Die Bahn lässt sich reservieren und steht mittwochs, 12 bis 16 Uhr, auch spontan (für mindestens eine Stunde) zur Verfügung. Als weitere Neuerung lassen sich die beiden zusammenhängenden Pagodenzelte für Weihnachtsfeiern (bis 22 Uhr) nutzen. Platz besteht für bis zu 40 Leute, ein Catering ist möglich. „Erste Buchungen liegen schon vor“, sagt der Veranstaltungsleiter der Touristik, Jan-Niklas Bente. After-Work-Partys jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr mit DJ ergänzen das Programm.

Nikolaussternmarsch am 6. Dezember

Traditionelle Bestandteile sind weiterhin der Nikolaussternmarsch am 6. Dezember sowie der Santa-Lucia-Umzug am 16. Dezember. Musikalisch bereichern unter anderem die Stoker Jazz Band, der Borbyer Posaunenchor und das TuS-Blasorchester den Markt. Für ein stimmungsvolles Ambiente werden erstmals Kirchenfenster von St. Nicolai in ein farbiges Licht getaucht. Und die animierten Märchenhütten rücken in einen Märchenwald aus Tannen hinter das Karussell.

Lionsclub schenkt Erbsensuppe aus

Buden bieten ferner Selbstgemachtes von Gebäck und Marmeladen über Holzarbeiten bis zur Weihnachtsdekoration. Mit dabei sind wieder der Lionsclub, der Erbsensuppe ausschenkt, und der Rotary Club mit seinem Büchermarkt. Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Donnerstag, 29. November, um 18 Uhr soll es eine kleine Überraschung geben. Bis zum 30. Dezember geht es rund auf dem Kirchplatz. Vom 24. bis 26. Dezember ist der Markt geschlossen.

Anmeldungen für Lebkuchenhaus-Wettbewerb, Eisstockbahn und Weihnachtsfeiern per E-Mail an veranstaltungen@ostseebadeckernfoerde.de. Das Programm im Detail unter www.eckernfoerderbucht.de