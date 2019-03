Thumby

Bei dem gerissenen Jungtier auf der Halbinsel Schwansen handelt es sich um einen weiblichen Damhirsch in einem Alter von unter einem Jahr, bestätigte Wolfskoordinator Jens Matzen auf Nachfrage von KN-online. Gefunden wurde es am Sonnabend im Karlsburger Holz in der Gemeinde Thumby. "Es ist nicht auszuschließen, dass es von einem Wolf gerissen wurde. Die Merkmale sprechen durchaus dafür", sagte Matzen.

Ein Wolfsriss sei daran zu erkennen, dass das Opfer durch Kehlbisse zu Tode kam - wie bei dem Kalb. Zudem weise der Zahnabstand in den Bisswunden auf einen Wolf hin, so der Experte. Endgültige Gewissheit sei aber erst in zwei bis drei Wochen zu erwarten, wenn die Ergebnisse der DNA-Analyse vorliegen.

Wohl derselbe Wolf wie in Schwedeneck

Derzeit wird untersucht, ob ein Lamm in Schwedeneck am Dienstag von einem Wolf gerissen wurde. Nur zwei Tage später wurde in der gleichen Gemeinde ein Wolf gesehen und auf Video aufgezeichnet. Das gab den Experten die Sicherheit, dass es tatsächlich ein Raubtier war, das dort über die Wiese streifte.

Sofern der Damwild-Riss auf das Konto eines Wolfs geht, wird es sich vermutlich um dasselbe Tier wie in Schwedeneck handeln. "Das liegt nahe", bestätigte Jens Matzen. "Die Tiere legen in der Nacht 20 bis 30 Kilometer zurück, das ist ganz normal."

