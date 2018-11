Eckernförde

Die CDU-Mitglieder aus Rendsburg-Eckernförde gehören zu den 47 Delegierten des Landesverbands Schleswig-Holstein. Sie sind Teil der insgesamt 1001 Abgesandten aus ganz Deutschland, die vom 6. bis 8. Dezember beim CDU-Bundesparteitag in der Hamburger Messe tagen und unter anderem in geheimer Wahl bestimmen, wer Bundesvorsitzender und - möglicherweise - der nächste CDU-Kanzlerkandidat wird.

Neben Ministerpräsident Daniel Günther aus Eckernförde nimmt der Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul aus Molfsee teil. Die weiteren CDU-Delegierten sind Torsten Geerdts (Rendsburg), Katrin Albrecht (Osdorf), Hannah Wadephul (Molfsee), Christiane Ostermeyer (Owschlag), Ulrike Buttgereit (Fockbek), Hauke Göttsch (Ehndorf), Klaus-Peter Lucht (Mörel) und Helga Lucas (Mühbrook).

Als sich die drei Kandidaten Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn in dieser Woche in Lübeck während einer Regionalkonferenz vorstellten, betonte Ministerpräsident Daniel Günther, dass er noch nicht verrät, wen er wählen werde. Ähnlich hält es Johann Wadephul. „Wir stehen am Beginn eines interessanten Wettbewerbs. Ich will, wie viele in der Partei, mir die Argumente aller drei Kandidaten anhören und dann entscheiden“, teilte er mit. Wadephul gehört selbst zum Bundesvorstand und tritt Anfang Dezember erneut zur Wahl an.

Andere der zehn CDU-Delegierten positionierten sich bereits. „Mein Herz schlägt für Annegret Kramp-Karrenbauer“, bekannte Klaus-Peter Lucht auf Nachfrage. Lucht, Katrin Albrecht und Hannah Wadephul sind der Meinung, dass Kramp-Karrenbauer die Partei am besten zusammenhalten könne.