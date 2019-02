Neumünster

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 16 Uhr in Neumünster einen 16-jährigen Radfahrer ausgeraubt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nahe der Schwalebrücke stellte sich der Mann dem Radfahrer in den Weg und forderte dessen Handy und die Schuhe. Dabei bedrohte er den Jugendlichen mit einer Waffe und zielte auf ihn.

Täterbeschreibung

Der Täter sei etwa 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, hat eine muskulöse Statur, braune Augen und einen Bart. Er trug ein schwarzes Cap, eine schwarze Bomberjacke, darunter einen schwarzen Kapuzenpullover, eine beige Hose mit Gummizug über den Knöcheln abschließend und beige Laufschuhe mit einem "N" als Logo.

Als Vermummung hatte sich der Unbekannte ein schwarzes Tuch mit weißen Streifen und weißen Punkten bis über die Nase gezogen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer (04321) 9450 entgegen.

Von RND