Die 63. Nordbau, Nordeuropas größte Baumesse, öffnet an diesem Mittwoch auf dem Messegelände in Neumünster ihre Pforten. In diesem Jahr sei der aktuelle Trend "safe@home - Sicherheit und SmartHome fürs Zuhause" ein Schwerpunkt, sagte der Leiter der Messe, Wolfgerd Jansch, am Montag.