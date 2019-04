Neumünster

Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen aus dem Bundesarbeitsministerium. Demnach erhalten die Jobcenter in ganz Schleswig-Holstein im Rahmen des „Teilhabechancengesetzes“ 180 Millionen Euro zur Förderung von Langzeitarbeitslosen.

„Kraftakt am Arbeitsmarkt “

IG BAU-Bezirksvorsitzender Ralf Olschewski spricht von einem überfälligen „Kraftakt am Arbeitsmarkt“. Die Bundesmittel könnten dafür sorgen, einen großen Teil der Menschen, die oft seit Jahren ohne Job sind, in Lohn und Brot zu bringen.

1320 Langzeitarbeitslose in Neumünster

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gibt es in Neumünster aktuell rund 1320 Langzeitarbeitslose. Ihre Zahl ging zwar in den vergangenen zehn Jahren um 7 Prozent zurück – „ist aber mit Blick auf die gute Lage am Arbeitsmarkt immer noch viel zu hoch“, so die Gewerkschaft.

„Langzeitarbeitslose werden nicht als Arbeitnehmer zweiter Klasse behandelt"

Sie begrüßt insbesondere, dass sich die Zuschüsse an Tariflöhnen statt nur am Mindestlohn orientieren. „Langzeitarbeitslose werden nicht als Arbeitnehmer zweiter Klasse behandelt. Wenn im Betrieb ein Tarifvertrag gilt, dann werden auch sie nach Tarif bezahlt und nicht mit dem Mindestlohn von aktuell 9,19 Euro pro Stunde abgespeist“, betont Olschewski.