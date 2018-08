Warder

Ein Medizinischer Notfall führte gestern Mittag gegen 12.15 Uhr zu einer kurzfristigen Vollsperrung der A7 in Höhe Warder zur Folge. Das fünfjährige Kind einer in Richtung Süden fahrenden Familie hatte nach Polizeiangaben offenbar einen Keks verschluckt und drohte zu ersticken. Es hatte bereits das Bewusstsein verloren. Ein Notarzt kam mit dem Rettungshubschrauber. Das Kind konnte erfolgreich reanimiert werden, es wurde vorsorglich in das Friedlich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster eingeliefert. Gegen 12.40 Uhr war die Autobahn in beide Richtungen wieder frei.