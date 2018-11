Neumünster

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 ist ein 53-Jähriger am frühen Montagmorgen getötet worden. Laut Angaben der Polizei wurde der Mann von einem Lkw im Baustellenbereich bei Neumünster erfasst. Dabei soll dieser unvermittelt auf die Straße getreten sein. Der 34-jährige Lkw-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erlitt einen Schock. Der 53-Jährige wurde so schwer verletzt, dass der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Die Staatsanwaltschaft Kiel ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Warum sich der Mann auf der Straße befand, ist derzeit noch unklar.

A7 für zwei Stunden voll gesperrt

Nach dem Unfall wurde die A 7 Zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Süd und Neumünster-Mitte in beide Richtung für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern.

Von RND