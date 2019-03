Neumünster

Die Gentlemen haben sich auf die Suche nach einer größeren Location gemacht und mit dem Saal des Holstenhallen-Restaurants eine gute Lösung gefunden.

Neuer Bassist ist am Start

Aufgrund einer langfristigen Erkrankung ihres Bassisten Jens Sauerbrey spielen die „Acoustic Gentlemen“ nunmehr mit dem Kieler Rolf Teige, der vielen Musikfreunden bereits aus anderen Formationen (u. a. „Cocker Illusion") bekannt sein dürfte.

Die großen Hits der 1970er und 80er Jahre sind die Leidenschaft der sieben Herren. Mit ihrer nahezu rein akustischen Instrumentierung und fünf Leadsängern schaffen die Gentlemen aus den alten Hits neue Originale. Unterstützt werden die Gentlemen in den Spielpausen und nach der Livemusik von DJ Steve Miller.

Vorverkauf läuft

Die Veranstaltung am Dienstag, 30. April, beginnt um 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr), Karten gibt es für 12 Euro (plus Gebühren) unter anderem beim Konzertbüro Auch&Kneidl oder online unter www.acoustic-gentlemen.de, an der Abendkasse für 15 Euro.