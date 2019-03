Der VfR Neumünster und der TSV Bordesholm trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden in der Oberliga. "Die Leichtigkeit am Ball fehlte heute“, haderte Bordesholm-Coach Björn Sörensen nach dem Spiel. Dabei waren es die Bordesholmer, die in der ersten Halbzeit ein Chancenplus verzeichneten.