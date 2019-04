Neumünster

Die Mitarbeiter würden am Mittwoch ab 6 Uhr ganztägig ihre Arbeit niederlegen, um ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Auch die dritte Verhandlung über einen neuen Gehaltstarifvertrag sei ergebnislos verlaufen, teilte die NGG mit.

„Wir lassen uns nicht erpressen“

„Wir lassen uns nicht erpressen“, so Finn Petersen, Geschäftsführer der NGG-Region Schleswig-Holstein Nord. „Wir fordern die Erhöhung der Löhne und Gehälter um 180 Euro monatlich und der Vergütungen für die Auszubildenden um 100 Euro. Die Kolleginnen und Kollegen haben das verdient.“

„Wenn die Arbeitgeber in der nächsten Verhandlung am 11. und 12. April in Berlin nicht zur Besinnung kommen und uns ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, erklären wir die Verhandlungen für gescheitert und rufen zu Urabstimmungen auf. Unbefristete Streiks werden folgen“, hatte Verhandlungsführer Freddy Adjan auf der Auftaktkundgebung zu den Warnstreiks angekündigt.

