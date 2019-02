Neumünster

Der Anstoß für die Feierstunde kam vom Neumünsteraner Sektionsleiter der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft (SHUG), Gerd Kühl. „Wir diskutieren hier in Neumünster über eine Hochschulanbindung und übersehen dabei eine besondere Schülerleistung“, sagte er. Die offizielle Preisverleihung hatte Ende letzten Jahres in Kiel gefunden, ohne dass sie in der Neumünsteraner Öffentlichkeit Gehör fand. Das wollte Kühl ändern.

Ein Blick zurück

Seine Initiative war ein voller Erfolg. Rund 150 Gäste füllten am Mittwochnachmittag die Aula der KGS. Den Besuchern wurde ein anregendes Programm geboten. Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger erinnerte in ihren Grußworten an die „schweren Zeiten“, die Neumünster vor 100 Jahren erlebte. Kühl selbst richtete den Blick in die Gegenwart. „Entgegen öffentlicher Stimmen ist das Abitur weiterhin ernst zu nehmen“, wandte er sich an die Schüler. „Eure hervorragende Arbeit liefert den Beweis.“

Soldaten von damals wie Gelbwesten von heute?

In der Präsentation ihres Wettbewerbsbeitrages bewiesen die Neuntklässler ihr erworbenes Wissen über das Leben in Neumünster in der Zeit von 1914 bis 1920. Den Sturm von hungernden Jugendlichen auf die Bäckereien präsentierten sie anhand eines selbstgedrehten Films, ein Gespräch unter Neumünsteraner Politikern während des Matrosenaufstandes stellten sie szenisch dar, und als demonstrierender Soldatenrat traten sie mit gelben Westen auf die Bühne. Waren die Soldaten von damals die Gelbwesten von heute? Wiederholt sich Geschichte? Und können wir aus ihr lernen? Fragen wie diese wurden in der abschließenden Podiumsdiskussion erörtert.

Über Geschichte reflektieren

Auf dem Podium saßen Julius Thies und Leander Ehlers aus der 9c, ihr Geschichtslehrer Thorsten Piest, Oberbürgermeister Olaf Tauras und Prof. Dr. Ludwig Steindorff, Historiker an der Christian-Albrechts-Universität. „Eine Gesellschaft, die über Geschichte reflektiert, kann sich verändern. Geschichte muss in jeder Generation neu geschrieben werden“, betonte Steindorff. Olaf Tauras stimmte zu. „Um zu verstehen, warum den Neumünsteranern ihr Großflecken so wichtig ist, muss man die Vergangenheit betrachten.“

Klimawandel und Digitalisierung

Bei der Frage, was aus heutiger Sicht prägend für die spätere Geschichte sein wird, gingen die Meinungen auseinander: Leander Ehlers nannte den Klimawandel, für Julius Thies ist es die Digitalisierung. „Bereits in zehn Jahren werden wir eine andere Welt haben“, war sich Olaf Tauras sicher. Als Grund führte er die Globalisierung an. „Die europäische Integration wird für die Zukunft prägend sein“, sagte Prof. Steindorff. Thorsten Piest sah große Herausforderungen auf die Gesellschaft zukommen.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Neumünster.