Neumünster

Die Gemeinschaftsschule kostete rund sechs Millionen Euro und die Grundschule schlug mit drei Millionen zu buche – beides sind Neubauten. Die Fachklassen und Verwaltungsräume wurden mit rund zwei Millionen Euro saniert. Schon im April konnten die Klassen aus den provisorischen Containern in die fertigen Klassenräume umziehen. Oberbürgermeister Olaf Tauras sagte zur Eröffnung: "Jeder einzelne Cent dieser Maßnahme hat sich gelohnt".

Klassenräume mit Internetanschluss

Die 14 Klassen sind mit Holzparkett aus massiver Eiche ausgelegt. "In einer Stärke von zweieinhalb Zentimetern. Das hält für die nächsten Jahrzehnte dem Abschleifen und Ölen stand", erklärte Berthold Heitker im April. Etwa alle acht bis zehn Jahre soll der Boden abgeschliffen werden. Je zwei Klassen im Erdgeschoss und im zweiten Stock sind in der Grund- und der Gemeinschaftsschule – so wie jeder Fachraum – mit White Boards ausgestattet – einer Art elektronischen Tafel mit Internetanschluss.

Marode Substanz durch Zufall entdeckt

Zum Neubau und Sanierung der Fachräume führte eine Überprüfung der Dachkonstruktion. Grade in den Pavillontrakten hatte es erhebliche Stabilitätsmängel gegeben, außerdem war das Dach undicht. "Im Winter mussten oft Statiker aufs Dach steigen und messen", erklärte Cordts bei der Eröffnungsfeier. Das marode Dach war nur noch in der Lage eine Schneedecke von maximal zehn Zentimetern zu tragen.