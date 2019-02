Neumünster

Von Freitag bis Sonntag lädt die Messe alle Jäger, Naturfreunde, Outdoor-Freunde und Familien ein, sich über aktuelle Trends und neue Produkte zu informieren. Besonders Familien dürfen sich hier auf viele Aktionsspiele freuen. In Zusammenarbeit mit dem Landessportverband Schleswig-Holstein bietet die Messe jungen Besuchern Spaß beim Bungee Run, auf der Hüpfburg oder am vierseitigen Kletterturm. Am Wasserbecken gibt es Kajakvorführungen.

Casting-Zielwerfen

Bei den Sportfischern können nicht nur Kinder und Jugendliche ihre Treffsicherheit beim Casting-Zielwerfen ausprobieren. Angler, die ihr Wissen und Können auch am Wasser einsetzen möchten, können seit kurzem Tages- und Wochenkarten für alle Landesverbandsgewässer online kaufen.

Vortrag über Wölfe

Auch die in Norddeutschland umstrittenen Wölfe finden Raum auf der Messe. Der Referent Jens Matzen, Koordinator der Wolfsbetreuung in Schleswig-Holstein, informiert mit seinem Vortrag „Wölfe in Schleswig-Holstein“ über die wieder heimisch gewordenen Raubtiere. Das gleiche Thema beschäftigt den bekannten ZDF-Moderator Axel Gomille, der am Sonntag in der Halle 2 aus seinem neuen Buch „ Deutschlands wilde Wölfe” eine Lesung halten wird.

Jäger und andere Naturfreunde dürften sich auf den 7. April um 13 Uhr freuen, denn dort dreht sich alles um die Frage: „Auf der Jagd – wem gehört die Natur?“ Auf der Suche nach Antworten kommen in dem Dokumentarfilm Jäger, Förster, Landwirte, Tierschützer und Biologen zu Wort.

Green Screen präsentiert sich

Auch in diesem Jahr präsentiert das Naturfilmfestival Green Screen aus Eckernförde einen 90-minütigen Kinofilm mit den Highlights der weltbesten Naturfilme aus dem Jahre 2018. Besucher erhalten so einen Einblick in die Faszination unserer einmaligen Tier- und Pflanzenwelt. Der Kinospaß kostet zwölf Euro und beinhaltet den freien Eintritt zur Messe. Und wer nicht genug bekommen kann, genießt die Zeit im Non-Stop-Naturfilm-Kino: Täglich laufen auf der Messe von 10 bis 18 Uhr viele Kurzfilme.

5. bis 7. April täglich von 10 bis 18 Uhr. Tageskarten 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Mitglieder der Landesjagdverbände Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie des Landessportfischerverbandes Schleswig-Holstein und des dänischen Jagdverbandes Danmarks Jaegerforbund erhalten gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises eine Freikarte. www.outdoor-holstenhallen.com

Immer informiert: Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.