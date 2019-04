Als die Türen der Holstenhallen am Freitag nicht pünktlich um 10 Uhr geöffnet wurden, waren die Besucher in den Schlangen schon nervös, aber nach fünf Minuten war es dann soweit. Die Massen stürmten die größte Pferdemesse des Nordens förmlich, und um 10.30 Uhr war in allen Hallen Hochbetrieb.