Neumünster

Eine Betrunkene ist am Sonnabendmorgen in der Brachenfelder Straße mit ihrem Auto umgekippt. Laut Polizei wurden die Beamten von der 51-Jährigen sogar belogen, denn am Unfallort gab sich die Frau lediglich als Beifahrerin aus. "Wer ihr Auto gefahren habe, wisse sie nicht", so ein Sprecher der Polizei.

Masche der betrunkenen Fahrerin fliegt auf

Mit dieser Masche flog die Frau jedoch auf. Aufmerksame Zeugen konnten eben diese Frau als Fahrerin und einzige Insassin des verunglückten Autos benennen. Sie fuhr demnach die Brachenfelder Straße in Höhe eines Imbisses und stieß gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw, woraufhin ihr Auto umkippte und quer über beide Fahrstreifen liegen blieb. Bei der 51 Jahre alten Fahrerin wurde ein Atemalkoholwert von über 1,1 Promille festgestellt. Ihr droht nun ein Strafverfahren und der Verlust des Führerscheins für einen wohl längeren Zeitraum.

Von RND