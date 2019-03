Norddeutschlands größte Modellbaumesse gibt an diesem Wochenende wieder viele Einblicke in die Miniaturwelt der Modelleisenbahnen und des ferngesteuerten Modellsports. Zur "Modellbau Schleswig-Holstein" werden am Sonnabend und Sonntag wieder mehrere tausend Besucher in den Holstenhallen erwartet.