Neumünster

Ein mutmaßliches Bekennerschreiben nach der Bombendrohung in Neumünster ist aufgetaucht. Einen entsprechenden Bericht des "Hamburger Abendblatts" bestätigte am Mittwoch ein Sprecher der Bundespolizei. Das Schreiben sei als Mail beim " Abendblatt" eingegangen.

Die Zeitung habe es dann am Dienstag direkt an die Ermittler weiter geleitet, sagte der Sprecher. Es sei im Tenor so wie Schreiben nach einigen anderen Bombendrohungen gegen Rathäuser oder Gerichte im Norden in den vergangenen Wochen.

Deutschlandweit gibt es mehr als 100 Fälle

Seit Monaten gibt es eine deutschlandweite Serie von Drohschreiben mutmaßlicher Rechtsextremer an Politiker, Behörden oder Gerichte. Die Berliner Staatsanwaltschaft, die federführend ermittelt, spricht inzwischen von deutschlandweit mehr als 100 Fällen.

Die Bombendrohung am Bahnhof Neumünster hatte den Bahnverkehr für mehrere Stunden lahmgelegt. Am Montagabend war in einer Zugtoilette in einem Regionalexpress in Neumünster der Schriftzug "Bombe im Zug" entdeckt worden.

Von RND/dpa