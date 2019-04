Der Präsident des Deutschen Jagdverbands, Hartwig Fischer, hat sich klar zum Umgang der Politiker mit dem Thema Wolf geäußert. "Das geht so nicht weiter. Frau Schulze, unsere Bundesumweltministerin, nimmt billigend in Kauf, dass irgendwann Menschen zu Schaden kommen", sagte Fischer in Neumünster.